Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı
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Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı

01.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:50
Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı

Dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği bir dönemde yılın 10 ayında 3 milyon 276 bin 627 turist ağırlayan Antalya, yine en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından birisi oldu.

Dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği bir dönemde yılın 10 ayında 3 milyon 276 bin 627 turist ağırlayan Antalya, yine en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından birisi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentte, uzayan sezon sayesinde turistler güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi mekanları, doğal güzelliği ve turistik çarşılarıyla ünlü olan kentte, farklı ülkelerden gelen turistler, bu mevsimde de denize girip, güneşlenebiliyor.

Kovid-19 sürecinde de dünyada en çok tercih edilen şehirler arasında yer alan ve ağırladığı turist sayısı bakımından Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, 1 Ocak-31 Ekim döneminde 3 milyon 276 bin 627 turiste ev sahipliği yaptı.

Salgın döneminde alınan tedbirler sayesinde sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen kente, en çok turist gönderen ülkeler, sırasıyla 1 milyon 402 bin 578 kişiyle Rusya, 550 bin 306 turistle Ukrayna, 335 bin 485 kişiyle Almanya, 209 bin 275 turistle İngiltere, 83 bin 996 kişiyle Polonya oldu.

"Muhteşem bir tablo"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin güvenli ve sağlıklı turizm hizmetiyle kendisini kanıtladığını söyledi.

1 Ocak-31 Ekim dönemi turizm istatistiklerini değerlendiren Kınay, şunları kaydetti:

"Olumlu, muhteşem bir tablo. Antalya, ağırladığı turist bakımından dünyada ön plana geçti çünkü Antalya'ya gelen kadar şu anda dünyanın hiçbir yerine bu kadar turist gitmemiştir. Türkiye, kapanan dünyada güvenli turizmle özellikle Antalya bölgesinde Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden misafirleri en iyi şekilde ağırladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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