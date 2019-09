Antalya tanık olarak çağrıldığı 'duruşma'da evlilik teklifi

23.09.2019 12:32

Tanık olarak çağrıldığı 'duruşma'da evlilik teklifi

Antalya'da yaşayan avukat Bilge Kağan Konyalıgil (29), öğretmen olan kız arkadaşı Duygu Aygüzer'e (29) sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Konyalıgil, tanık olarak dinleneceğini belirttiği sevgilisine, kurgu duruşmada evlilik teklif etti. Konyalıgil, teklifi kabul eden Aygüzer'le geçen hafta sonu evlendi.

Antalya Barosu'na kayıtlı 4 yıllık avukat Bilge Kağan Konyalıgil, 2015 yılının Ekim ayında arkadaşları aracılığıyla özel eğitim öğretmeni Duygu Aygüzer ile tanıştı. Bir yıl sonra ilişkileri başlayan ikiliden Konyalıgil, sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için ilginç bir plan yaptı. Konyalıgil, gizli yürütülen bir dosyada tanıklığına ihtiyaç duyulduğunu söylediği sevgilisini mahkemeye çağırdı. Konyalıgil, hazırladıkları tebligatı da sevgilisinin adresine gönderdi. Duygu Aygüzer, 'tanık' olarak dinleneceğini düşünerek adliyeye geldi. Aygüzer, kurgulanan duruşma sırasında ifade verirken sevgilisinin cebinden yüzük çıkartıp evlilik teklifinde bulunması üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Hakim rolündeki kişinin 'Kabul ediyor musun' diye sorması üzerine Aygüzer, 'Evet kabul ediyorum' dedi. Bu cevap salondaki herkes tarafından ayakta alkışlandı.

'MÜEBBET EVLENME CEZASI'

Aygüzer'in yanıtının ardından hakim rolündeki kişi, O zaman ben de size hükmü okuyacağım diyerek, şöyle konuştu Sanıklar Duygu Aygüzer, Avukat Bilge Kağan Konyalıgil'in, birbirlerini sevmelerine rağmen evlenmekten kaçınma suçundan eylemlerine uyan 4723 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 128. maddesi uyarınca birlikte yuva kurarak yaşama, birlikte bir yastıkta kocama suretiyle müebbet evlenme cezasıyla cezalandırılmasına, her iki sanık hakkında iyi günde kötü günde ömür boyu birbirini sevip saymak, birbirlerini üzmeden hayatın akışı içinde karşılarına çıkacak her türlü sorunu aşk ve sevgi içinde birlikte çözmek tedbirinin uygulanmasına, aynı madde uyarınca vatana millete hayırlı en az 3 çocuk yapma ve yetiştirme tedbirinin uygulanmasına, özel mahkemenin ömür boyu sağlık, mutluluk, başarı ve esenlik dileklerinin sanıklara ihtar edilmesine ihtar edildi. Yargılama giderlerinin sanık Kağan üzerine bırakılmasına, tarafların Antalya 17. Özel Sevgi Mahkemesi personelinin tanıklığıyla her türlü yasa yolu kapalı ve kesin olarak verilen karar açık olarak okundu ve anlatıldı. Tebrik ederim.

Tekliften bir süre sonra nişanlanan ikili, geçen hafta sonu Lara'daki bir plajda dünya evine girdi. Genç çifti mutlu günlerinde avukat ve öğretmen arkadaşları yalnız bırakmadı.

'UNUTULMAZ BİR ANIMIZ OLDU'

Avukat Bilge Kağan Konyalıgil, evlenmeden önce eşiyle 3 yıldır ilişkilerinin sürdüğünü belirterek, evlilik teklifinin ayrıntılarını anlattı. Konyalıgil, Sevdiğim kıza evlenme teklif edecektim. Farklı bir şey olmasını istedim. Kendime 'Neden mahkeme salonunda teklif etmiyorum' diye sordum. Bunu gerçekleştirmek için bir mahkemeyle görüştük. Onlar da sağ olsunlar yardımcı olacaklarını söylediler. Biz de Duygu hanımı bir dosyaya çağırdık. O ilk başta 'Benim tanıklıkla ne işim var' dedi. Ben de ona çalıştığı işyeriyle ilgili gizli bir soruşturma yürütüldüğünü, bu nedenle mahkemenin tanıklığına ihtiyaç duyduğunu söyledim. İkna oldu. Tanıklık yaptığı sırada ben de tanığa bir sorum olduğunu söyledim. O anda kendisine evlenme teklif ettim. Oradaki misafirlerin de bundan haberi vardı. Bizleri alkışladılar. Unutulmaz bir anımız oldu diye konuştu.

Duygu Konyalıgil ise yaşananlardan haberdar olmadığını belirterek, Benim bugüne kadar mahkemeyle işim olmadı. Konunun ne olduğunu da bilmiyordum. Sadece gizli bir soruşturma yürütüldüğünü söylediler. Duruşmadan da bir an önce çıkmak istiyordum. Ama böyle bir şeyle karşılaştım. Birden bana evlenme teklif etti. Şaşırdım. Etrafıma baktım, mahkemedeyiz. 'Neler oluyor' dedim. Tabi ki teklifine 'evet' dedim. Ama sonrasında olayın kurmaca olduğunu anladım. Hepsi işin içindeydi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim için unutulmaz bir evlilik teklifi oldu dedi.

Kaynak: DHA