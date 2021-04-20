ANTALYA TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU KANAMADAN KURTULDU

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çarpışan iki hafif ticari araçtan biri takla atarak ters döndü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çarpışan iki hafif ticari araçtan biri takla atarak ters döndü. Ters dönen aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza dün saat 17.45'te Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Yıldız'ın kullandığı 15 EJ 755 plakalı hafif ticari araç Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halindeyken, 532 sokaktan caddeye çıkan Ahmet Bülüç yönetimindeki 07 YRC 55 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atarak ters dönen aracın sürücüsü Ahmet Bülüç, yara almadan kurtuldu. Her iki sürücü de önemli bir şeyleri olmadığını belirterek ambulans ve sağlık hizmeti istemedi. Olay yerine gelen polisin işlemlerinin ardından araçlar kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı