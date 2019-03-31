Antalya Sanatçı Sümer Ezgü Oyunu Kullandı

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da oyunu eşiyle birlikte kullandı.

Antalya'da oturan sanatçı Sümer Ezgü, oyunu Muratpaşa İlçesi Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'nda kullandı. Eşi Gülay Ezgü ile okula gelen Ezgü, sandık görevlileriyle tokalaşarak, bir süre sohbet etti.

Sümer Ezgü oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'de artık belediyeciliğin çok değiştiğini belirterek, 'Artık kim gelirse gelsin başarılı olmak zorunda. Ben seçilecek başkanlarımıza, seçimden sonra hizmetlerinde başarılar diliyorum. Bizler de sivil örgütler olarak, sanatçı olarak acaba kentimizde sanat kültürü çalışmalarıyla ilgili neler yapılabilir bilgisi sunarız, paylaşırız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Mahalli seçimlerin öneminin son yıllarda daha iyi kavrandığının altını çizen Ezgü, 'Bir yerde iktidar, mahalli seçimlerle bağlantılı. O açıdan bence gerek iktidar partisi, gerekse muhalefet partisi yerel seçimlere çok önem veriyor. Bir model oluşuyor. Ülkenin resmi çıkıyor ve buradan genel seçimlere de etkisi olacağı düşünülüyor. O açıdan da sanıyorum kıran kırana bir rekabet var diye konuştu.

Gülay Ezgü ise sanatçı7 dostu bir belediye başkanı istediğini belirterek, 'Kim seçilirse seçilsin mutlaka sanatın yanında bir belediye başkanı olmasını diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Hepimiz için iyi olsun. Barış olsun, sevgi olsun ülkemize diye konuştu.

Kaynak: DHA