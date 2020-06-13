ANTALYA Sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu Sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulunduANTALYA'nın Serik ilçesindeki Boğazkent sahilinde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Boğazkent sahilinde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahiline gelen vatandaşlar saat 17.00 sıralarında hareketsiz duran deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Yapılan incelemede bir miktar misinaya dolanmış deniz kaplumbağasının yaşamını yitirdiği belirlendi. Vatandaşların haber verdiği ekipler deniz kaplumbağasının kaldırılması için çalışma başlattı.

Boğazkent sahilinin başta caretta caretta olmak üzere deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA