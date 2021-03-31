Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR - Haberler | Güncel
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

ANTALYA'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

ANTALYA'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santim, yüksek kesimlerde ise 30 santime ulaştı.

Antalya'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yer yer şiddetini artırarak devam eden kar yağışı sonrası Kaş'a bağlı Gömbe ve Sütleğen yaylaları ile ilçe merkezi başta olmak üzere Elmalı'nın tamamına yakını beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı alçak kesimlerde 10 santim, yükseklerde ise 30 santime ulaştı.Yağış sonrası bölgede çiçek açan badem ve erik ağaçlarının yanında yeni yeni filizlenmeye hazırlanan ceviz ağaçları karla kaplandı.


Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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