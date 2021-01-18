Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

18.01.2021 21:28 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:32
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ANTALYA'nın örtü altı sebze üretim merkezi Kumluca ilçesinin yükseklerinde kar yağışı görüldü.

ANTALYA'nın örtü altı sebze üretim merkezi Kumluca ilçesinin yükseklerinde kar yağışı görüldü.

Kumluca'nın Karacaağaç Mahallesi'ne bağlı Göllü mevkisinde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık 800 rakımdaki bölgede görünen kar, hem bölge yaşayanlarını hem de arkadaşlarını ziyarete giden gençleri sevindirdi. Kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken, durumu gören gençler kartopu oynayıp, fotoğraf çektirdi.

Oğulcan Oktay, "Burası Antalya Kumluca. Bir anda kar tuttu, birikmeye başladı. Biz de durduk. 'Eğlenelim' dedik. Şimdi de nasip olursa yolumuza devam edeceğiz. Heyecana kapıldık ister istemez. Sürekli kar gören insanlar değiliz merkezde yaşadığımız için. Kışları genelde yayayla çıkıyoruz. Kar oynamaya" dedi.

Ramazan Korkmaz da "10 kilometre aşağıda kar yoktu. Buraya gelince kar yoğunluğu arttı. Burası Antalya Kumluca, kar yağışını her zaman görmüyoruz" dedi.


- Antalya
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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