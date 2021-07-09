Antalya'nın geleneksel "çardaklı tatili" ilgi görmeye devam ediyor

Antalya'nın Aksu sahilinde, kumsala kurulan çardaklarda her yıl yaz aylarında ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, dedelerinden kalma "çardaklı tatil" geleneğini sürdürüyor.

Antalya'nın Aksu sahilinde, kumsala kurulan çardaklarda her yıl yaz aylarında ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, dedelerinden kalma "çardaklı tatil" geleneğini sürdürüyor.

Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre mahalleler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, beş yıldızlı otellerin bulunduğu sahil kesiminde kurdukları çardaklarda tatillerini yapıyor.

Her yıl haziran başından itibaren bölgeye gelerek kurdukları derme çatma çardaklarının eksiklerini tamamlayanlar, eylül ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor.

Çevre mahallelerde arazisi olan bölge sakinleri ise gündüz bahçelerindeki işleriyle ilgilenirken, akşam saatlerinde aileleriyle çardakta vakit geçiriyor.

Yaklaşık 750 ahşaptan çardağın bulunduğu ve 3 bin kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, çevredeki beş yıldızlı otellerde tatil yapan turistlerin de dikkatini çekiyor.

"Atalarımızın geleneğini sürdürüyoruz"

Tatilcilerden Filiz Tunç, AA muhabirine, çardakta tatil uygulamasının dedelerinden kendilerine miras kaldığını söyledi.

15 yıldır bölgeye geldiğini aktaran Tunç, "Çevre mahallelerde oturan bizler, gündüz arazideki işimizi hallederken sonrası burada dinleniyoruz. Atalarımız, dedelerimiz, yıllar önce buraya gelerek çardaklarını kurmuş. Her yaz gelerek çardaktaki eksikleri tamamlayarak yerleşiyoruz. Yaz boyunca da günümüzü burada geçiriyoruz. Denize girmek isteyen denize giriyor, yürümek isteyen sahilde yürüyüşünü yapıyor. Özelikle salgın döneminde öyle bir sıkıldık ki, onun stresini burada atıyoruz." diye konuştu.

Çardaklarda "denize sıfır" tatil

Tatilcilerden Sümeyra Tunç da yıllardır her yaz bölgeye geldiklerini belirterek, "Yazın sıcak günlerini denize sıfır kurulan çardaklarda geçirmekten büyük keyif alıyoruz. Sahilde gezen turistler de zaman zaman bizlere selam veriyor." dedi.

Tatilcilerden Serap Gök ise yaz aylarını ailecek çardakta geçirmenin ayrı bir keyfi olduğunu dile getirdi.

Her yaz geldikleri bölgede kimseyi rahatsız etmeden tatillerini yaptıklarını vurgulayan Gök, "İşimizi gücümüzü hallettikten sonra herkes kendi çardağına geçiyor. Millet burada ailesiyle, arkadaşlarıyla sohbetini ediyor. Denize giriyor, balığını tutuyor, çayını demliyor. Bizler atalarımızın geleneğini sürdürüyoruz. Burası çok ayrı bir yer. Doğal ortamının korunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek