Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu - Haberler
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Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, 4 mahalledeki seralarda hasara yol açtı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, 4 mahalledeki seralarda hasara yol açtı.

İlçede sabaha karşı başlayan ve yaklaşık 4 saat süren sağanak nedeniyle seralarda su taşkınları oluştu.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, AA muhabirine, sağanaktan Yaylakaya, Beymelek, Karabucak ve Gökyazı mahallelerinin etkilendiğini söyledi.

Yağış kısa sürdüğü için daha büyük bir felaketin yaşanmadığını aktaran Oğuz, "İlk belirlemelere göre 70 dönümlük örtü altı alanda zarar oluştu. Ağırlıklı olarak biber ve domates ürünlerinin bulunduğu seralarda su birikmeleri yaşandı." dedi.

Hasar tespit çalışmalarına başlandığını anlatan Oğuz, çalışmaların yarın da devam edeceğini kaydetti.

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AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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