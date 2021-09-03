Antalya'nın 640 mahallesinde 18 bin kınalı keklik doğaya salınıyor

Antalya'nın 640 mahallesinde 18 bin kınalı keklik doğaya salınıyor Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ve İbradı İlçelerine bin 975 kınalı keklik salındı Koruma altındaki keklikleri vuranlara cezai işlem uygulanacak Antalya'nın ilçelerinde 18 bin kınalı keklik Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel...

Antalya'nın 640 mahallesinde 18 bin kınalı keklik doğaya salınıyor

Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ve İbradı İlçelerine bin 975 kınalı keklik salındı

Koruma altındaki keklikleri vuranlara cezai işlem uygulanacak

ANTALYA - Antalya'nın ilçelerinde 18 bin kınalı keklik Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya salınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş ve Gaziantep kanatlı üretme istasyonlarda yetiştirilen 18 bin kekliğin Antalya'nın 640 mahallesinde doğaya salınması için çalışma başlatıldı. 3 haftada tamamının doğaya salınması planlanan kınalı kekliklerin Akseki ilçesinde 43, Gündoğmuş ilçesinde 29 ve İbradı ilçesinde ise 7 mahallesinde ormanlık alanlarına 25'er adet kınalı keklik Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ve muhtarların da katılımlarıyla ormanlık alanlara bırakıldı. Doğaya bırakılan kınalı keklikler ise koruma altına alındı.

Zararlı böceklerin ve kenelerin de baş düşmanı olan keklikler ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlıyor. Çiftçinin dostu olarak tarımsal üretimi de destekleyen kekliklerin popülasyonunun artırılması ve doğal dengenin sağlanması amacıyla 2021 yılında keklik avının tamamen yasaklandığı bildirildi.

Akseki'nin Alaçeşme köyü muhtarı Hasan Uluğkay, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Alaçeşme köyüne 25 adet kınalı kekliği doğaya bıraktıklarını söyledi. Düzensiz yapılan kınalı keklik avcılığı sebebiyle doğada keklik kalmadığını anlatan Uluğkay, Önceki yıllarda keklik sesleriyle uyandığımız doğayı korumak için, çevre köylerdeki vatandaşlarımızla birlikte keklikleri salıp koruma altına aldık. Çevre il ve ilçelerden gelen avcıların salınan keklikleri vurmamalarını ve korumalarını istiyoruz. Akseki bölgesine kınalı keklik gönderen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ve görevli personellerine teşekkür ediyoruz. Dişi ve erkekten oluşan kınalı kekliklerimiz inşallah üreyerek çoğalacaklar. Korumak bizim en önemli görevlerimizden biri olacak" dedi.

Bölgeye bırakılan bin adet kınalı kekliğin koruma altına alındığı, avlanılması durumunda cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı