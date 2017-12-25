Antalya'nın 6 İlçesine Kış Lastiği Uygulaması

Antalya Valiliği, 6 ilçede 22 Aralık 2017 ile 01 Nisan 2018 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara kış lastiği zorunluluğu getirdi.



Antalya Valiliğin'den yapılan açıklamada, Konyaaltı, Döşemealtı, Manavgat, Kaş, Kumluca ve Alanya İlçelerindeki bazı güzergahlarda kış lastiği zorunluluğu getirdi. Açıklamada, "22 Aralık 2017 ile 01 Nisan 2018 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara kış lastiği zorunluluğu getirilmesine ve uygulamada bölgenin trafikten sorumlu trafik ekipleri tarafından kar yağışı, buzlanma ve hava durumları dikkate alınarak, yanında patinaj zinciri olmayan araçların bu güzergahları kullanımına izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.



Kış lastiği zorunluğunun getirildiği ilçelere bağlı bölgeler ise şöyle:



"Döşemealtı Ahırtaş yolu Konyaaltı Doyran - Saklıkent Yolu, Geyikbayırı-Feslikan Yolu, Çitdibi Yarbaşçandır Yolu, Hisarçandır Üçoluk Yolu, Kumluca Altınyaka il yolu, Alanya Taşkent il yolu, Sarıveliler il yolu, Manavgat, Beşkonak - Değirmenözü, Beşkonak - Karadağ, Beşkonak - Bulmahan, Beşkonak - Çayiçi, Yardibi - Bozlar -Karahanlar, Düzağaç - Kızılcakaya - Çingiller - Çayır - Sıdık - Kırkavak, Kırkavak - İntaş - Ergenlibük - Dolayhan - Danyeri, Yarımkavak - Kırkavak, Sulu - Çaltepe - Kestanelik - Okçular, Beşkonak - Gaziler, Karabük - Altınkaya - A.Köy ile Kaş, Elmalı il yolu ve Sinekçi il yolu." - ANTALYA