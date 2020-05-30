ANTALYA-Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemiİZMİR'de bazı camilerin hoparlöründen müzik yayını yapılması üzerine tedbir amacıyla merkezi ezan sistemine getirilen düzenleme kapsamında Antalya'da 5 dakika önce açılan sistem imamın ezan okumasının ardından kapatılarak sabotaj girişiminin...

Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi

İZMİR'de bazı camilerin hoparlöründen müzik yayını yapılması üzerine tedbir amacıyla merkezi ezan sistemine getirilen düzenleme kapsamında Antalya'da 5 dakika önce açılan sistem imamın ezan okumasının ardından kapatılarak sabotaj girişiminin engellenmesi hedefleniyor.

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinin sabote edilerek müzik yayını yapılması üzerine yurt genelinde tedbir amacıyla merkezi ezan sistemleri hakkında düzenleme yapıldı. Benzer provakatif eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 81 İl Müftülüğü'ne yazı gönderdi. Başkanlık gönderdiği yazıda, merkezi ezan sisteminden istifade eden cami ve mescitlerdeki alıcı cihazların veya amfilerin elektrik bağlantılarının ezan ve saladan 5 (beş) dakika önce aktive edilmesi ezan ve salanın bitiminde kapatılması talimatını verdi. Zaman ayarlı teknik araç ve gereçlerden de istifade edilebileceği vurgulanan yazıda, sistemin açık olduğu süre içerisinde herhangi bir sabotaj girişimine karşı din görevlilerinin daha hassas ve dikkatli olmaları istendi.

Başkanlığın gönderdiği yazının ardından Antalya Müftülüğü, kentteki tüm camilerin merkezi ezan sisteminde güçlendirme çalışması yaptı. Yeni uygulama ile imamlar veya cami görevlileri merkezi ezan sistemini aktif edip, ezan okunduktan sonra da kapatarak sabotaj girişimine karşı önlem aldı. Muratpaşa Camii'nde okunan ezan, merkezi sistemi aracılığıyla kentteki tüm camilerdeki alıcı cihazlardan duyuruldu. Tüm camilerdeki imam ya da din görevlileri ezan okunmadan önce merkezi cihazı aktif hale getirip, ezanın ardından kapalı konumda bekletti.

Ezanın dinin sembolü olduğunu ve evrensel mesajlar verdiğini vurgulayan Antalya Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, şunları söyledi

Ezanların güzel bir şekilde vatandaşa ulaşması, birbirine yakın olan camilerimizin seslerinin karışmaması için merkezi ezan sistemi uygulanmaktadır. Son zamanlarda bir ilimizde meydana gelen tatsız olaydan, ezan sistemine sızılmasından dolayı tedbir alındı. Ezan okunmadan önce merkezi ezan sistemi açılıp, okunduktan sonra da kapanıyor. Herhangi bir arıza durumunda da tüm görevlilerimiz görevlerinin başında yer alıyor. Bundan sonra da daha düzenli herhangi bir karışıklık yaşanmayacak şekilde görevimize devam edeceğiz.

Kaynak: DHA