Antalya yangın bitti mi? Antalya Merkez yangın! Antalya'da yangın var mı? Antalya'da yangın devam ediyor mu?

Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ederken, son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın, Muğla'nın Menteşe ilçesine sıçrayınca iki mahalle tahliye edilmişti. Peki, Antalya'da yangın var mı? Antalya'da yangın devam ediyor mu? İşte, Antalya Merkez yangın! Antalya yangın bitti mi?

Antalya'da yangın var mı? Antalya'da yangın devam ediyor mu? Antalya yangın bitti mi?sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuaları arasında yer alıyor. Orman yangınları ile ilgili son dakika haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yerleşim yerleri çevresindeki ağaçlar önlem amaçlı kesildi. Antalya Merkez yangın! Antalya yangın son dakika!

ANTALYA YANGIN BİTTİ Mİ?

Antalya'da devam eden yangın, Gürceğiz Mahallesinin ardından Bayır Mahallesini tehdit etmeye başladı. Öte yandan havadan destek veren hava araçlarına Rus ordusuna ait 2 Antonov İlyuşin İI-76 tipi yangın söndürme uçakları ile Azerbaycan'dan gelen BE200 amfibi uçak da dahil oldu.

Akdeniz ve Ege şeridini kasıp kavuran orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Antalya, Muğla ve Aydın başta olmak üzere yangınların çıktığı bölgelerde mücadele canhıraş şekilde sürüyor.28 Temmuz'da bu yana çıkan 192 yangından 180'i kontrol altına alındı.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son verdilerde Antalya'da toplam 21 yangının çıktığı ve 2'sinin devam ettiği belirtiliyor.