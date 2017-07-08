Antalya Manavgat Barış Suyu Festivali Renkli Başladı

Manavgat Barış Suyu Festivali renkli başladı



ANTALYA'da düzenlenen Manavgat Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali, sergiler, çocuk etkinlikleri, kortej ve Manavgat Irmağı'ndaki su gösterileriyle başladı. Gece ise Yüksek Sadakat ve Funda Arar sahneye çıktı.



Manavgat'ta ekonomik canlılığı artırmak, esnafa katkıda bulunmak ve ilçenin bilinirliğine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalin ilk gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde hobi kursları sergisi, resim sergisi ve atölye çalışmaları, el emeği sergileri, Tevfik Köymen'in 'Dünden Bugüne Fotoğraflarla Manavgat' sergisinin açılışı yapıldı.



IRMAKTA SU GÖSTERİSİ



Manavgat Irmağı'nda düzenlenen su gösterileri Manavgatlıları ve tatilcileri ırmak kenarına çekti. Su gösterileri kapsamında Manavgat Su Sporları Derneği'nin sürat motorları ve jet skilerle geçişinin ardından Türkiye, Asya, Afrika, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarının yanı sıra dünya beşinciliğini de elinde bulunduran Ali Komşusu'nun su jeti/flyboard ile yaptığı gösteri alkış aldı. Ali Komşusu, finalde sudan yaklaşık 20 metre yükselerek izleyicileri Türk bayrağı ile selamladı. Gösterileri izleyenler cep telefonları ve kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.



Su gösterisinin ardından ilçede bulunan çeşitli otellerdeki animasyon grupları, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve davetlilerin katıldığı kortej düzenlendi. Festival etkinlikleri kapsamında akşam düzenlenen konserde ise önce Yüksek Sadakat grubu ardından Funda Arar sahneye çıktı.



"KIYAFETLER MERAK EDİLİYOR"



Konser öncesinde kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Funda Arar, Manavgat'ta Fransız tarzı bir kıyafetle sahneye çıkacağını aktarırken, "Öyle akşamları süsleniyoruz, püsleniyoruz artık. Olacak o kadar. Çünkü gelen dinleyicimiz, şarkıları dinlemeye geliyor, bizle beraber şarkılarımız söylüyor, eğleniyoruz, coşuyoruz ama sahneye çıkacak özellikle de kadınsa o solisti merak ediyorlar ne giymiş, ne takmış" dedi.



HARBİYE AÇIK HAVA İÇİN SÜPRİZLER VAR



Konserler nedeniyle her gün başka bir şehirde olduğunu aktaran Funda Arar, "Dün İstanbul, bugün Manavgat, yarın da Kıbrıs'ta konserimiz var. Böyle 3 gün üst üste konserimiz var. Sonrasında 1 hafta tatil yapmayı düşünüyorum" diye konuştu. Kısa tatilde çok sevdiği Fethiye'ye gideceğini belirten Arar, ardından konser maratonuna devam edeceğini söyledi. Ağustos ayında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konseri olduğunu belirten Arar, "Güzel bir repertuar, güzel sürprizler hazırlıyoruz. Güzel bir sahne ve güzel kostümler. Bütün gelen müzik dostlarıyla beraber 16 Ağustos'ta gönül gönüle şarkılarımızı söyleyeceğiz. Harbiye farklı bir heyecan ve keyifli. Ayrıca ekim, kasım gibi de Avrupa turnemiz başlayacak" dedi.