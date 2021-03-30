ANTALYA Kursiyerlerden ahşap 'Albatros' uçağı
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ANTALYA Kursiyerlerden ahşap 'Albatros' uçağı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kursiyerlerden ahşap 'Albatros' uçağıAntalya'da Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ahşap atölyesinde kursiyerler tarafından milli mücadele döneminde kullanılan Albatros savaş uçağının ahşaptan prototipi yapıldı.

Kursiyerlerden ahşap 'Albatros' uçağı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ahşap atölyesinde kursiyerler tarafından milli mücadele döneminde kullanılan Albatros savaş uçağının ahşaptan prototipi yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Demircikara Sanat Atölyesi'ndeki ahşap kursundaki kursiyerler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla farklı bir çalışma yaptı. 4 kursiyer ve atölyenin eğitmeni Nurhan Aytürk, Milli Mücadele döneminde kullanılan Albatros savaş uçağının prototipini ahşaptan yaptı. Yaklaşık 2.5 metrelik prototip uçak, kursiyerler tarafından boyandıktan sonra sergilenecek.

Atölyenin eğitmeni Nurhan Aytürk, atölyede ahşap oyma ile birçok eser yapıldığını söyledi. Aytürk, "2. Dünya Savaşı'nda Milli Mücadele'de kullanılan Albatros savaş uçağının prototipi, Muratpaşa Belediyesi Demircikara Sanat Atölyesi'nde yaklaşık 1 ayda imal edildi. 4 kursiyerimizle birlikte ahşaptan yaptık. Sadece son dokunuşları kaldı" dedi.

ANTALYA Kursiyerlerden ahşap 'Albatros' uçağı
ANTALYA Kursiyerlerden ahşap 'Albatros' uçağı
ANTALYA Kursiyerlerden ahşap 'Albatros' uçağı
ANTALYA Kursiyerlerden ahşap 'Albatros' uçağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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