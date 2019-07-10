ANTALYA Kraliçe adayları havuzda eğlendi

Kraliçe adayları havuzda eğlendi

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın 12 finalisti, Göynük'te beş yıldızlı otelde gerçekleştirdikleri kampta havuzda eğlendi.

Tanıtım Production tarafından 'Akdeniz Güzelini Arıyor' sloganıyla düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması finalistleri, Göynük'teki Transatlantik Otel'de kampa başladı. İki gün önce otel kampına katılan adaylar, eğitimlerden arta kalan zamanlarında ise havuza girip eğleniyor. Kraliçe adayları, havuz etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Objektiflere poz veren adaylar, havuzda günün yorgunluğunu attı.

Yarışmanın organizatörü Ali Bulut, kampın yoğun olduğu kadar eğlenceli olmasına da özen gösterdiklerini söyledi. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Antalya'nın geleneksel güzellik yarışması Miss Mediterranean'ın kamp döneminin dolu dolu geçtiğini sözlerine ekleyen Bulut, Koreograflarımız ve eğitmenlerimiz günün belirli saatlerinde finalistlere podyum, zarafet, yürüyüş ve drama gibi başlıklarda eğitim veriyor. Finalin yapılacağı 14 Temmuz gecesine kadar eğitimlerimiz devam edecek. Fakat kraliçe adaylarımızı eğitimle bunaltmak istemiyoruz. Bu nedenle günün belirli saatlerinde havuz ve aktivite izinleri veriyoruz. Fakat yarışmamızın ana sponsoru olan estetisyen Güldeniz Odabaş, çok güneşte kalmamaları konusunda adayları uyardı. Bu nedenle havuz etkinliğimiz gölgede gerçekleşiyor diye konuştu.

Kaynak: DHA