ANTALYA Köpek balığı ölüsü Kemer sahiline vurdu
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ANTALYA Köpek balığı ölüsü Kemer sahiline vurdu

Köpek balığı ölüsü Kemer sahiline vurduANTALYA'nın Kemer ilçesi sahiline 2 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu.

02.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:49

Köpek balığı ölüsü Kemer sahiline vurdu

ANTALYA'nın Kemer ilçesi sahiline 2 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu. Yerli ve yabancı turistler köpek balığı ölüsüyle bol bol fotoğraf çektirirken, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu 'camgöz' türü olan hayvanın zararsız olduğunu söyledi. Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'ndeki plaja ailesiyle birlikte giden Recep Gürel (40), saat 12.30 sularında denizde bir nesne olduğunu fark etti. İlk olarak bölgede yumurtlama dönemi olması dolayısıyla gördüğü nesnenin caretta caretta olduğunu düşünen Recep Gürel ve beraberindekiler, yanına yaklaştıklarında denizdekinin sırt üstü dönmüş köpek balığı olduğunu fark etti. Recep Gürel ölü köpek balığını kıyıya çıkarttı. Köpek balığı ölüsü sahilde bulunan yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti. Turistler köpek balığıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra haber verilmesi üzerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri sahile geldi. Jandarma ekipleri köpek balığıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Kemer Belediyesi ekiplerine bilgi verdi. Kemer Belediyesi'ne ait kepçeyle kaldırılan köpek balığı yapılacak inceleme için Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kemer'de 16 Mart tarihinde Beldibi Mahallesi sahilinde pamuk türü köpek balığı ölüsüne rastlanmıştı.

'YAKLAŞIK 2 İLE 2,5 METRE ARASINDA'

Köpek balığını fark ederek sahile çıkartan Recep Gürel, "Çamyuva sahilinde güneşlenirken denizde hareketsiz bir canlı gördük. Yanına yaklaşırken, kaplumbağa olduğunu düşündük ama yanına yaklaştığımızda daha büyük bir şeydi ve ters duruyordu. Elimizle onu dışarıya çektik. Dışarı çıkarttığımızda köpek balığı olduğunu fark ettik. Ölüydü ve büyüktü de yaklaşık 2 ile 2,5 metre arasında. Vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Biraz da çocuklar korktu ama maalesef doğanın kuralı böyle. Antalya'da yaşıyoruz. Daha önce köpek balığına hiç rastlamadım denizde. Plajın sakin olması nedeniyle bu tarafı tercih etmiştik, koronavirüs var malumunuz. Merkezi yerlerde pek gitmiyoruz. Bugün de böyle bir şey başımıza geldi" dedi.

'CAMGÖZ TÜRÜ, BUGÜNE KADAR İNSANA SALDIRDIĞINA DAİR KANIT YOK'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da "Bu altı yarıklı boz camgöz olarak bilinen köpek balığı türü. 70 ila 2 bin metre derinlik arasında dağılım gösteren bir tür. Gündüzleri dipte geceleri su yüzeyine kadar yükselebilen tek sırt yüzgecine sahip köpek balığı türü. Denizin çöpçüsü olarak bilinir. 20 ila 70 yavru yapabilen köpek balığı türü. Boyu 5 metreye kadar olan zararsız, bugüne kadar insana saldırdığına dair hiçbir kanıt yoktur. Bölgemizde rastlanan ve trolde zaman zaman çıkan bir türdür. Dünyada giderek nesli azalan türler arasındadır. Bölge sık olarak görülmesinin nedeni bol olmasından değil, daha önce bundan daha fazla görülüyordu fakat yayınlanmıyordu. Teknoloji her yere ulaştığı için bol bol sayfalarda görülür oldu. Oltaya canlı balık veya kalamar nedeniyle bu oltalara da gelen bir türdür" diye konuştu.

ANTALYA Köpek balığı ölüsü Kemer sahiline vurdu

Kaynak: DHA

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