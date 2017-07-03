Antalya Klima Yangını Korkuttu

Klima yangını korkuttu



ANTALYA Valiliği karşısında bir evde klimanın iç ünitesindeki arıza nedeniyle çıkan yangın, korkuya neden oldu.



Muratpaşa İlçesi Elmalı Mahallesi'ndeki Çıragöz İş Hanı'nın 4'üncü katında, Nazan Kurt'a ait dairede çalışır haldeki klimanın iç ünitesi saat 18.00 sıralarında alev aldı. Daireden duman yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klima ünitesine müdahale etti. Dairenin içindeki yangını söndüren ekipler daha sonra çatıya çıkarak klimanın dış ünitesine de sıçraya alevleri söndürdü.



Yangına ilk müdahaleyi yapan ev sakini Nazan Kurt, dumandan etkilendiği için 112 ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.



Müdahale sırasından makam arabasıyla Hükümet Konağı'ndan çıkış yapan Vali Münir Karaloğlu da çalışmaları aracından izledi.



Yangın maddi hasara neden olurken, hastanede tedaviye alınan Nazan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.