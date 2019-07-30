Antalya'nın en eski tarihi yapılarında olan Kesik Minare Camii, kentin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Restorasyon ile ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, çalışmaların bilimsel adımlarla yapıldığını ifade etti. Onarım sonrasında Kesik Minare Camii ibadete açılacak. Peki Antalya Kesik Minare Camii ne zaman yapıldı? Nasıl gidilir? İşte Kesik Minare Camii tarihi..

KESİK MİNARE CAMİ NE ZAMAN KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Kesik Minare Camii, antik çağdan başlayıp günümüze kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini gören tarihi cami, büyük yangından sonra uzun bir süredir kullanılmamaktadır. Kesik Minare Camii, M.S. 2 yüzyılda antik bir tapınağın üzerine M.S. 5. veya 6. yüzyılda antik tapınağın mimari parçaları kullanılarak büyük bir kilise/bazilika yapılmıştır. Bizanslılar tarafından yapılan bu yapı Meryem Ana adına yapılan Panaghia Kilisesidir. Yapı M.S. 7. yüzyılda Arap akınları sırasında tahrip edilmiştir.

M.S. 9.Yüzyılda bazı ilave bölümlerle yenilenmiştir. Eser Selçuklular zamanında Camiye çevrilmiştir. 1361 Yılında Kıbrıs Kralı 1. Peter Antalya'yı işgal edince tekrar kilise yapılmıştır. Yapının tekrar Camiye çevrilmesi Sultan II. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut döneminde (1470-1509) gerçekleşmiştir. Bu yüzden dolayı hem Antik Bizans hemde Selçuklu yapı unsurları içeren eser Korkut Camii diye anılır.

1896 yılında Cumanın Camii'nin bulunduğu mahallede büyük yangın olur. Yapı bu yangınla çok zarar görmüş ve cami olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Bu yangından sonra farklı işlevlerle kullanılmaya devam edilmiş olsa da Kesik Minare bakımsızlıktan büyük ölçüde tahrip olmuştur. Büyük yangında minaresinin ahşah olan küllahının yanmasından dolayı Kesik Minare Camii olarak anılmaktadır.

KESİK MİNARE CAMİİ NASIL GİDİLİR?

Kesik Minareli Cami Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kaleiçi mevkiinde yer almaktadır. Kesik Minareli Cami ulaşmak için Antalya otogarından Kaleiçi'ne giden TC93 ve TC94 numaralı otobüslere binmeniz gerekmektedir.