ANTALYA Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştı
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ANTALYA Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştı

Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobili başka bir otomobille çarpışan sürücü Fırat S., trafik polisinin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine gazeteci olduğunu iddia etti.

24.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:26

Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobili başka bir otomobille çarpışan sürücü Fırat S., trafik polisinin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine gazeteci olduğunu iddia etti. Kaza yerindeki gazetecileri görünce de Ben Manavgat'ta oturuyorum ama bugün çalışmıyorum, görevde değilim. Ekmek almaya gidiyorum diyen Fırat S.'ye polis, 3 bin 150 TL ceza uyguladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki D-400 Karayolu üzerindeki Sorgun Bulvarı'nda bulunan alt kavşakta yaşanan kaza, dün akşam meydana geldi. Samet Bozdemir'in kullandığı 07 ACF 471 plakalı otomobil ile Fırat S.'nin kullandığı 07 VU 259 plakalı otomobil, ışık ihlali yapınca çarpıştı. Kazada hafif yaralanan Samet Bozdemir, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobillerden yola savrulan parçalar ise Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından toplandı.

Kaza yapan sürücülerden Fırat S., trafik polisinin Sokağa çıkma yasağında karayolunda ne işin vardı sorusuna, Ben Alanya'da yerel bir gazetede çalışıyorum diye cevap verdi.

Antalya Valiliği'nden gelen izinli listesinde adı olmayan Fırat S., kaza yerindeki gazetecileri görünce de Ben Manavgat'ın Alanya çıkışında oturuyorum ama bugün çalışmıyorum, görevde değilim. Ekmek almaya gidiyorum. Bizim orada ekmek alabileceğim hiçbir yer yok. Ne market var, ne fırın. Ben de diğer tarafa gidiyordum şeklinde konuştu.

Fırat S.'ye polis 3 bin 150 TL ceza kesip, evine gönderdi.

ANTALYA Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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