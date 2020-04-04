ANTALYA Kamyonet otomobile çarptı: 3 yaralı Kamyonet otomobile çarptı: 3 yaralıAntalya'da kamyonet, otomobile çarptı, kazada sürücüler ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaralandı.

Antalya'da kamyonet, otomobile çarptı, kazada sürücüler ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaralandı. Kazada araçlarında sıkışan yaralı sürücüler itfaiye, polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kızılırmak Caddesi üzerindeki İstiklal Kavşağı'nda meydana geldi. Aşık Veysel Caddesi'nden Karacaoğlan Caddesi yönüne giden Soner Gök idaresindeki 07 AH 422 plakalı kamyonet, Zehra Özyamaner'in otomobili ile yoldan geçmeye çalışan Serap Adalı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrilerek yan yatarken, otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. 2 sürücü de araçlarında sıkıştı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler Gök ve Özyamaner, sıkıştıkları araçlarından itfaiye ile polis ekipleri tarafından vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA