ANTALYA İşitme cihazları bozulan Mert Sizin gibi duymayı çok istiyorum İşitme cihazları bozulan Mert: Sizin gibi duymayı çok istiyorumANTALYA'da 2 kulağında da işitme kaybı olan Mert Öztürk (15), işitme cihazları bozulduğu için aylardır duyamıyor.

İşitme cihazları bozulan Mert: Sizin gibi duymayı çok istiyorum

ANTALYA'da 2 kulağında da işitme kaybı olan Mert Öztürk (15), işitme cihazları bozulduğu için aylardır duyamıyor. Evlere temizliğe giderek 3 çocuğuna bakan anne Hatice Öztürk (54), 2 cihazın 10 bin lira olduğunu söyleyerek, "Alacak durumum yok. Çocuğumun sessizliğe mahkum olmasını istemiyorum" dedi.

Demre'de yaşayan Öztürk ailesinin en büyük oğlu olan Mert, 3 yaşına geldiğinde sesleri duymamaya başladı. Aile, Mert'i hastaneye götürdü. Mert'in 2 kulağında da doğuştan yüzde 42 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı.7 yıl önce eşi Mehmet Öztürk hayatını kaybeden anne Hatice Öztürk, Mert, Mehmet ve Meriş isimli çocuklarına evlere temizliğe giderek bakıyor. Eşinin öldüğü yıl anne Öztürk'ün biriktirdiği para ile Mert'in duyabilmesi için aldığı işitme cihazları bozuldu. Mert, yaşıtlarıyla iletişim kuramaz hale geldi.

'DUYAMADIĞI İÇİN OKULA GİTMEK İSTEMİYOR'

Oğlunun duyabilmesi için işitme cihazlarının yenilerinin alınması gerektiğini söyleyen Hatice Öztürk, "Oğlumun 2,5 yaşındayken duymadığını fark ettik. Doktora götürdük. Yapılan kontrollerde oğlumun duymadığı belirlendi. 2013'ten bu yana işitme cihazı kullanarak duyabiliyor. Bu sırada eşim hayatını kaybetti. Üç çocuğum var, evlere temizliğe giderek, onlara bakmaya çalışıyorum. Mert'in duyabilmesi için yeni cihaz almamız gerekiyor. Cihazı bozulduğu için duyamıyor, bu nedenle okula da gitmek istemiyor. Oğluma bir cihaz almam gerekiyor ama nasıl alacağımı bilmiyorum" dedi.

'HERKES GİBİ DUYMAYI ÇOK İSTİYORUM'

Mert Öztürk de "Benim bu cihazı istememin asıl sebebi okulda derslerimde başarılı olabilmek ve herkes gibi sosyal aktiviteleri yapabilmek. Arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum.İşitme cihazlarına ulaşmak istiyorum. Ben de sizler gibi duymayı çok istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA