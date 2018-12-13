Son Dakika! Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.