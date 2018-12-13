Son Dakika! Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan Beylik Tabancasıyla İntihar Etti
Son dakika! Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.
Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.
BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ
Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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Polisin çalışma şartlarının iyileştirmezseniz, özlük haklarını vermezseniz daha çok böyle acı haberleri gelecektir. Yukarısı artık kulağını tıkamasın sahaya inip birebir görüşmelerle genel sorunları çözüm odaklı çalışsın. Masa başından memleket yönetilmez.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ALLAH''IM KİMSEYİ BİR ANLIK CİNNETLE CAN ALACAK CANINA KIYACAK KONUMA GETİRMESİN İNŞAALLAH. DİYECEK ÇOK ŞEY VAR KELİME BULAMIYOR İNSAN ALLAH''IM RAHMET EYLESİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin. intihar sebepleri araştırılmalı ve en derine inilmeli. hiç kimse durup duruken canına kıymaz. Allah affetsin. Allah yakınlarına sabır versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bir kontrolden geçirilsin eğer polslerimizin yüzde 50 si psikolojisi bozuk değilse ben insan değilim diyeceğim. birçok arkadaşım var pisikolojik sorunlar yaşıyor, sırf gih olmamak için hastaneye gitmiyorCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır