ANTALYA Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları
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ANTALYA Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları

Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları (2)ŞEZLONG VE ŞEMSİYELER YERLEŞTİRİLDİSosyal mesafe kuralına ve yeni hayat düzenine göre düzenlemenin yapıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli tatil projesi sona yaklaşıyor.

26.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:37

Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları (2)

ŞEZLONG VE ŞEMSİYELER YERLEŞTİRİLDİ

Sosyal mesafe kuralına ve yeni hayat düzenine göre düzenlemenin yapıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli tatil projesi sona yaklaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri plaja sosyal mesafeye uygun şemsiye ve şezlongları yerleştirdi. Halk plajına gelen tatilciler 3, 2 ya da tekli hazırlanan şezlongları kullanabilecek. Üçlü ve ikili şezlongların yalnızca ailelerin kullanımına sunulacağı öğrenildi. Her bir şemsiye grubunun arasında 2 buçuk metrelik boşluklarla sosyal mesafe kuralı uygulandı. Yürüyüş yollarını yapan ekipler uyarı levhalarını da yerleştirip plaja son halini yarın verecek.

EK

ANTALYA Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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