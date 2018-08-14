Antalya Dua Lipa'ya Geceliği 15 Bin Dolarlık Villa

Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' kapsamında bugün sahne alacak Dua Lipa (23) ve ekibi, Antalya'ya geldi. Konser vereceği Regnum Carya Otel'e yerleşen Dua Lipa, geceliği 15 bin dolarlık Crown Villa'da kaldı.

Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, bu akşam Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de vereceği konser için dün sabah Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda karşılanan Dua Lipa, özel helikopterle kalacağı ve konser vereceği otele geçti.

Regnum Otelleri'nin sahibi Ali Şafak Öztürk tarafından karşılanan Dua Lipa ve ekibi, geceliği 15 bin dolar olan Crown Villa'ya yerleşti. Dua Lipa, daha sonra Ali Şafak Öztürk'le oteli gezdi. Öztürk, Dua Lipa'yı kendi villasında ağırladı ve birlikte yemek yedi. Ali Şafak Öztürk'e ait köpeği seven Dua Lipa, havuz başında beraber fotoğraf çektirdi.

Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Antalya'da konser vereceği otelin bahçesinde, kaldığı 15 bin dolarlık villanın yatak odasında ve havuzda çektirdiği fotoğraflar ile otelin sahilinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Dua Lipa, binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafları Instagram'daki hesabından 'Dün gece güzel bir ortamda güzel bir akşam yemeği yedim. Bu gece sizler için Antalya'da olmaktan çok heyecanlıyım' notuyla paylaştı.