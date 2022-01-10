Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 kişi tutuklandı

Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerden birisi, adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen muhabire 'Ne çekiyorsun' diyerek küfür etti.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan otomobille uyuşturucu satmak için Denizli'nin Bekilli ilçesine gelen Hüseyin T. ve Nejdet Ç., polis ekipleri tarafından fiziki takibe alındı. Bir süre sonra polis ekiplerini fark eden şahıslar, araçla kaçmaya çalışırken yakalandı. Bekilli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 50 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Karakoldan hastaneye götürülen şahıslar, yapılan sağlık kontrolünün ardından Çal Adliyesi'ne sevk edildi. Otomobilde uyuşturucu madde ile yakalanan Hüseyin T. ile Nejdet Ç. tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerinden sinkaflı küfür

Adliyeden çıkarıldıkları sırada zanlılardan Hüseyin T., kendilerini görüntüleyen muhabire, "Ne çekiyorsun" diye bağırarak, sinkaflı kelimelerle sözlü tacizde bulundu. Muhabirin "Pişman mısınız?" sorusunu yanıtsız bırakan şahıslar, daha sonra polis aracına bindirildi. - DENİZLİ

Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 kişi tutuklandı

Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 kişi tutuklandı

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