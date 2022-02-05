Antalya'da zarar gören seralarda hasar tespit çalışması - Haberler
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Antalya'da zarar gören seralarda hasar tespit çalışması

AA, Servet Tümer - Güncel
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Serik ve Manavgat'ta 3 gün süren sağanak ve fırtınada zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Serik ve Manavgat'ta 3 gün süren sağanak ve fırtınada zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde sağanak yağış ve fırtınanın ardından yapılan incelemelerde, çilek ve çiçek seralarının naylonlarının parçalandığı görüldü. Seraların içindeki ürünler de fırtına ve yağıştan etkilendi.

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, mahallede 3 gün aralıksız süren sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı seraların zarar gördüğünü söyledi.

Manavgat'ta muz ve sebze seralarında zarar

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de Sağirin Mahallesi'nde bir muz serası dondan dolayı, Köprüçay'ın taşmasından dolayı da Çakış, Büklüce, Denizkent ve Denizyaka mahallerinde bazı muz ve sebze seralarında hasar oluştuğunu kaydetti.

Tarım ilçe müdürlüğü ekipleri zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Antalya'da zarar gören seralarda hasar tespit çalışması

Antalya'da zarar gören seralarda hasar tespit çalışması

Antalya'da zarar gören seralarda hasar tespit çalışması

Antalya'da zarar gören seralarda hasar tespit çalışması

AA / Servet Tümer - Güncel

Manavgat, Fırtına, Güncel, Haber

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