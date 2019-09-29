Antalya'da yaşlıların yaşam kalitesi artıran merkez

29.09.2019 11:49

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, sanatsal, sosyal ve sportif aktiviteler, danışmanlık hizmeti ile yaşlıların yaşam kalitesini artırıyor. Yaşlı bireyler merkezin hem bedensel hem de ruhsal yönden kendilerine çok iyi geldiğini ifade ediyor.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet verilen Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alıyor. 65 yaş üstü bireylere kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir ortam sunan ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde bireylere spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal aktivitelerin yanı sıra danışmanlık gibi hizmetler sunuluyor. Günde 70 kişinin hizmet aldığı ve yaklaşık 400 üyesi bulan merkez, spor ve egzersiz çalışmaları, psikolojik ve gerontolojik danışmanlık hizmeti, eğitimler, sanatsal ve kültürel faaliyetler, kurslar, rutin sağlık kontrolleriyle yaşlılara hem bedensel hem de ruhsal destek sağlıyor.



"Sağlığıma spor sayesinde kavuştum"



Emekli hemşire Gülbahar Esen, yıllardır yaşadığı sinir sıkışmaları ve belindeki şiddetli ağrılardan Aktif Yaşlı Merkezi'nde katıldığı spor egzersizleri sayesinde kurtulduğunu ifade ederek, "Merkeze gelip spor egzersizlerine katıldım. Bütün şikayetlerim geçti. Şeker ilacı ve kolesterol ilacı da artık kullanmıyorum. Bunların hepsini spora borçluyum. Buradan çağrım lütfen bizim yaşımızdakiler evlerinde televizyon karşısında boş boş oturup hareketsiz kalmasınlar, buraya gelip etkinliklere katılsınlar" diye konuştu.



Merkezdeki Türk Sanat Müziği etkinliğine katılan emekli eczacı Mustafa Karaduman, "Merkeze bu yıl başladım. Türk Sanat Müziği'ni duyunca hemen başvurdum. Konyaaltı Belediyesi'nde de bir süre halk müziğine katılmıştım. Burada geçirdiğimiz 2 saatte her şeyi bütün dertlerimizi sıkıntılarımızı unutuyoruz. Yaşlılığımızı bile unutuyor huzur dolu mutlu oluyoruz" dedi.



Aktif Yaşlı Merkezi'yle tanıştıktan sonra yaz tatiline bile gitmeye ihtiyaç duymadığını ifade eden 66 yaşındaki emekli Fatma Yılmaz, "Neredeyse bütün yaz buradaydım, kopamadım. Tatile gitme ihtiyacı bile duymadım. Arkadaş çevresi, güzel ortam, istediğim her şey burada var. Yaz boyunca yabancı dil, müzik ve ahşap boyama gibi etkinliklere katıldım. Şimdi de resim ve örgü derslerine katılıyorum. Bu yaşlarda kaslarımız güçsüzleşiyor ellerimizi ve beynimizi çalıştırmak bize çok iyi geliyor. Kaliteli yaşlanmak istiyoruz" diye belirtti.



"Şimdi resim yapıyorum"



Aktif Yaşlı Merkezi'ne gelmeden önce resim yapma konusunda bir deneyiminin olmadığını söyleyen Lale Hangüller de, "4 aydır resim kursuna katılıyorum. Daha önce elime kalem almamıştım. Ama eğitmenimiz sayesinde kalemle çizmeyi ve boyamayı öğrendim. Çok güzel bir ortamımız var. Büyükşehir Belediyesi'ne bundan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.



72 yaşındaki emekli makine mühendisi Erdal Türkler de, "Öğrenmenin sonu yok, merkezde örgü işlerine başladım. Amaç Alzheimer denen çağdaş vebayı uzaklaştırmak. İnsan yaş alıp yavaş çalıştığı için beyindeki nöronlar ölmeye başlıyor ama sosyal faaliyetlerle bu nöronları yenileyip aktif hale tutmak mümkün. Alzheimer denilen bela da bizden böylece uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.



Merkezde verilen ahşap boyama derslerine katılan Canan Akcan da ahşap boyamanın kendisini ayrı mutlu ettiğini ifade ederek renklerle boyalarla oynamanın, rengarenk şekiller üretmenin kendisine terapi olduğunu ve streslerini unuttuğunu söyledi.



Merkezde yaşlı bireylere spor eğitimi veren Elif Topaloğlu, insanların yaş aldıkça kas kaybı yaşadığını ve denge kaybı oluştuğuna dikkat çekerek, bu kapsamda yaşlı bireylere denge egzersizleri yaptırarak, bu rahatsızlıkları en azından geriletip durdurabilmeyi hedeflediklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA