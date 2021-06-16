Antalya'da yağmur sonrası oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı
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Antalya'da yağmur sonrası oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da gün boyunca yağışlar etkili olurken, Serik ilçesi'nde yağmurun ardından hortum meydana geldi. Plaja kadar ilerleyen hortum bir otelin çatısına da zarar verdi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Serik ilçesinde gün boyunca yağışlar etkili oldu. Yağışların ardından ise denizde hortum oluştu. Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi.

HORTUM KAMERAYA YANSIDI

Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. İlçenin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortumu kayda alan vatandaş, " Önce şimşekle birlikte yağmur başladı. Evimin balkonuna çıktım. Bahçeye bakıyordum, birden karşıda deniz üzerinde hortumu fark ettim. Cep telefonumla çekmeye başladım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Boğazkent ve İlarma sahili ortasında çıktı hortum. Daha önce de sahilde hortum çıktığını görmüştüm" diyerek yaşananları anlattı.

MUZ EKİLİ SERADA HASARA YOL AÇTI

Sabah saatlerinde Manavgat'ın Perakende Mahallesi'nde de hortum görüldü.Denizden geldiği belirtilen hortum, 12 dönümlük muz ekili serada hasara yol açtı. Seranın çatısında plastik örtüyle birlikte demirlerin bir kısmı sökülürken, çevrede bulunan diğer seralarda da hasar oluştu.

Antalya'da yağmur sonrası oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı

"ÇOK BÜYÜK ZARAR VAR"

Serada muz ekili olduğunu aktaran firma sahibi Ali Koca, "Burada kalan personelimiz haber verdi. Ürün alma zamanı yaklaşıyordu. Seranın çatısını alıp gitmiş, demirlerin bir kısmını koparmış, bir kısmını yamultmuş. Ne yazık ki çok büyük zararımız var, hem üründen hem de seradan. Sigorta şirketine haber verdim, yapılacak incelemenin ardından toplam zararımız ortaya çıkacak" dedi.

Antalya'da yağmur sonrası oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı
Antalya'da yağmur sonrası oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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