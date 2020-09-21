Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 10 kilogram 500 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
21.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:02

Antalya'da polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 10 kilogram 500 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden getirilen uyuşturucunun öncü ve artçı sistemini kullanan şüphelilerin kullandığı araçlarla kente sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin plakalarını belirlediği otomobilleri kullanan şüpheliler, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonrası araçlardan biri Expo kavşağında, diğeri ise Çağlayan Mahallesi'nde durduruldu.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde araçlarından 10 kilogram 500 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 720 lira ele geçirilen şüpheliler R.Ö, B.Ö. ve F.B. gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan zanlılardan 2'sinin kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerle polisler arasında yaşanan kovalamaca ve operasyon anları da polis kamerası ve drone ile kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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