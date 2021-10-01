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Antalya'da turist sayısı 7 milyonu geçti

Demirören Haber Ajansı / Hasan Alaybeyoğlu - Haberler | Güncel
Antalya'da turist sayısı 7 milyonu geçti

ANTALYA'ya yılbaşından bu yana hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'ya yılbaşından bu yana hava yoluyla gelen Turist sayısı 7 milyonu geçti.

Ağırladığı turist sayısı bakımından 'turizmin başkenti' olarak nitelendirilen Antalya'da 2021 yılı turizm verileri yüz güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, 7 milyonu geçti. Yılın 9 ayında Antalya'ya gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 artışla 7 milyon 16 bin 276 oldu. Geçen yıl 9 ayda kenti 2 milyon 572 bin 314 kişi ziyaret etmişti. 2020 yılı Eylül ayında 1 milyon 17 bin 569 kişinin ziyaret ettiği Antalya'yı, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 732 bin 298 kişi ziyaret etti.

EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN

Bu dönemde Antalya'ya en çok turist 2 milyon 698 bin 334 kişi ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 1 milyon 108 bin 486 misafirle Ukrayna, 884 bin 827 kişiyle Almanya ve 353 bin 191 turistle Polonya takip etti. 23 Eylül itibarıyla İngiltere'den Antalya'ya direkt uçuşların yeniden başlamasıyla kente gelen İngiliz turist sayısında da artış başladı.


Antalya'da turist sayısı 7 milyonu geçti

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