Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti
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Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

- Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti 3 günlük rüzgarın ardından başlayan sıcak hava Antalya'da etkisini gösterdi Antalya'da termometreler 39 dereceyi gösterince sahillerde yoğunluk oluştu.

- Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti

3 günlük rüzgarın ardından başlayan sıcak hava Antalya'da etkisini gösterdi

ANTALYA - Antalya'da termometreler 39 dereceyi gösterince sahillerde yoğunluk oluştu.

Turizm kenti Antalya'da 3 gündür etkili olan sert rüzgar yerini sıcak ve kuru havaya bıraktı. Kentin farklı noktalarındaki termometreler sıcak hava nedeniyle 39 dereceye kadar yükseldi. Sıcak havada etkilenenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları ağaç gölgelerinde kahvaltı yapıp, dinlenirken bazıları ise plaja inerek güneşlendi. Yakıcı güneşe rağmen vatandaşlar Akdeniz'in keyfini çıkardı. Geçen haftalarda kullanılmayan şemsiyelerin bugün ise açıldığı görüldü. Denizin keyfini her zamanki gibi çocuklar aileleri ile çıkardı. Yakınları ile bellerinde simitle denize gelen kız çocukları da renkli görüntüler oluşturdu.

Akdeniz'in turkuaz rengi ve yüzenler havadan drone ile de görüntülendi.

İstanbul'dan ilesiyle tatile gelen Abdullah Yaşar, " Çok güzel bir yer Antalya, deniz çok güzel. İlk gün sahil sakindi şimdi hareketli ve sıcak bir hava var. Öğlen aşırı bir sıcak var. Özellikle denizi çok sevdim. Ailemle eğlenceli bir gün geçiriyorum"diye konuştu.

Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti
Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti
Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti
Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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