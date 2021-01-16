Antalya'da tamirhanede çıkan yangın 4 araçta hasara neden oldu
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Antalya'da tamirhanede çıkan yangın 4 araçta hasara neden oldu

16.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:56
Antalya'da tamirhanede çıkan yangın 4 araçta hasara neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamirhanede çıkan yangın 4 araçta hasara neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamirhanede çıkan yangın 4 araçta hasara neden oldu.

Sanayi Sitesi 2047 Sokak'ta Musa Arslan ve Ahmet Fuat Güner'e ait kaporta işi yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, tamir için dükkanda park halinde bulunan 4 araç zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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