Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Şakir Taşpınar idaresindeki 42 TT 636 plakalı taksi ile Bekir Yıldız yönetimindeki 34 PE 7168 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolu Yarpuz mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri Taşpınar ve Yıldız ile taksideki Hüseyin Taşpınar ve Yasin Özbay yaralandı.

Seydişehir ve Akseki'deki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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