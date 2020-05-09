Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu

Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu (2)OTOPARKA ÇEKİLDİAntalya'da koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak'ın, üstünü kesip içerisine branda gererek havuza dönüştürdüğü otomobil, polis tarafından...