Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu
09.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:37
Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu (2)OTOPARKA ÇEKİLDİAntalya'da koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak'ın, üstünü kesip içerisine branda gererek havuza dönüştürdüğü otomobil, polis tarafından...
Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu (2)
OTOPARKA ÇEKİLDİ
Antalya'da koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak'ın, üstünü kesip içerisine branda gererek havuza dönüştürdüğü otomobil, polis tarafından otoparka çekildi. Şikayet üzerine aracın belgelerinde inceleme yapan polis, çekme belgeli ve trafiğe çıkmasının yasak olduğunu belirledi. Tokmak'a da cezai işlem uygulandığı kaydedildi.
Kaynak: DHA