Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4) - Haberler
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Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

DALGALARLA TAŞINAN ODUNLARI TOPLADILARAntalya'yı etkisine alan sağanak ve fırtına ile denize ulaşan çamur, körfezin rengini kahverengiye çevirdi.

ANTALYA (DHA) - DALGALARLA TAŞINAN ODUNLARI TOPLADILAR

Antalya'yı etkisine alan sağanak ve fırtına ile denize ulaşan çamur, körfezin rengini kahverengiye çevirdi. Boğaçay'ın döküldüğü noktada oluşan dalgaların kahverengi görüntüsü, dikkat çekti. Yağmur sularının akarsular kanalıyla denize kadar getirdiği odun parçaları ise dalgalarla sahile vurdu. Odunları çuvallara doldurup evlerinde yakmak için araçlarına yükleyenler olduğu görüldü. Bazı kişiler ise manzarayı görmek için Konyaaltı sahiline geldi. Kimileri çocuklarıyla dalgaları izlerken, kimileri de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti.

İbrahim LALELİ/ ANTALYA,


Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (4)

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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Son Dakika Haberleri

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