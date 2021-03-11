Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence düzenleyenlere para cezası kesildi
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence düzenleyenlere para cezası kesildi

11.03.2021 00:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:13

Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, bir iş yerinde eğlence düzenleyen 17 kişiye ve işletme sahibine 72 bin lira ceza kesildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, bir iş yerinde eğlence düzenleyen 17 kişiye ve işletme sahibine 72 bin lira ceza kesildi.

Kaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs önlemlerine yönelik denetimler sürüyor.

Andifli Mahallesi'nde bir eğlence mekanının sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte açık olduğu ihbarı üzerine işletmeyi denetleyen ekipler, 17 kişinin müzikli eğlence düzenlediğini tespit etti.

Polis ekiplerince, 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 53 bin 550, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden ise 15 bin 300 lira ceza kesildi.

Kapalı olması gereken iş yerinin faaliyetine devam etmesi nedeniyle iş yeri sahibine de 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, işletme bir ay faaliyetten men edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence düzenleyenlere para cezası kesildi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence düzenleyenlere para cezası kesildi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence düzenleyenlere para cezası kesildi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence düzenleyenlere para cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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