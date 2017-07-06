Antalya'da Sır Gibi Ölüm

Antalya'da evin banyosunda yere düştükten sonra kendisine 'kalk' diye seslenen kavga ettiği eşine, 'ben burada yatacağım' diyen yaşlı adam, 2 gün sonra ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Antalya'da evinin banyosuna giren 84 yaşındaki emekli Mehmet Mercan, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yere düştü. Bu sırada evde bulunan ve iddiaya göre kavgalı olduğu karısı Yüksel Mercan (73) ise kocasının yanına gelerek 'kalk içeriye gel' diye seslendi. Yerden kalkmayan Mehmet Mercan, 'Ben burada yatacağım' diyerek yatmaya devam etti. İddiaya göre 2 gün kadar yattığı yerden kalkmayan yaşlı adama kimse bakmadı. Daha sonra kocasının yanına giden Yüksel Mercan, kocasının hiç tepki vermeden aynı şekilde yattığını görünce polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Olayın ardından eve olay yeri inceleme ve asayiş büro amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.



Kaybettiği üçüncü kocası



Evden çıkartılan Mehmet Mercan'ın eşi Yüksel Mercan'ı ise çevredeki komşuları teselli etti. Yaşlı kadının kendine gelmesini bekleyen polis, bir müddet sonra ifadesini almak üzere ekip otosuna götürdü. Üzgün olduğu görülen yaşlı kadının daha önce 2 eşini kaybettiği, Mehmet Mercan'nın ise üçüncü kocası olduğu öğrenildi. Ekipler ev içerisinde detaylı inceleme yaparken, komşuların ifadesine de başvurdu.



"Genelde kavga ediyorlardı"



Çevredeki komşular ise, evde kalan yaşlı adamın, karısı, oğlu ve torunları arasında genelde kavga yaşandığını öne sürdü. Yaşlı adamın hiçbir sağlık sorunun olmadığını, hep gezdiklerini belirten üst komşu Meryem Çaycıoğulları, "En son 2 gün önce gördüm. Elinde 20 lira vardı ve bakkaldan ekmek aldı. Karısıyla birlikte her zaman orduevine gezmeye gidiyorlardı. Genelde kavga ediyorlardı. En son cuma günü kavga etmişlerdi. Bir oğlu, bir torunu var, beraber yaşıyorlar" dedi.



Olayı otopsi gün yüzüne çıkartacak



Öte yandan yaşlı adamın torununun evde olmadığını öğrenen ekipler, torunu bulmak için arama çalışması başlattı. Bir müddet sonra olay yerine gelen savcı ise Mercan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Mercan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - ANTALYA