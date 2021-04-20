ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, turistler güneşin ve denizin tadını çıkarttı.

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, turistler güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar denize girdi. Antalya'da hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkması üzerine yerleşik yabancılar ve Antalyalılar, sahile akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahilde uzanıp güneşlendi. Kimileri çocuklarıyla kumda oynadı, kimisi de denize girip yüzdü. Yerli halk ise yanlarında getirdikleri çaylarını yudumlayıp manzaranın tadını çıkardı. Kimileri denize girmenin henüz erken olduğunu söylerken, kimileri de çocuklarının temiz hava alması için sahile geldiğini söyledi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin dışarı çıkmasına müsaade edilen saatlerde ise yürüyüş ve bisiklet yollarını gençler, park ve bahçeleri 65 yaş üstü doldurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı