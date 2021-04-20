ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
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ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, turistler güneşin ve denizin tadını çıkarttı.

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, turistler güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar denize girdi. Antalya'da hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkması üzerine yerleşik yabancılar ve Antalyalılar, sahile akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahilde uzanıp güneşlendi. Kimileri çocuklarıyla kumda oynadı, kimisi de denize girip yüzdü. Yerli halk ise yanlarında getirdikleri çaylarını yudumlayıp manzaranın tadını çıkardı. Kimileri denize girmenin henüz erken olduğunu söylerken, kimileri de çocuklarının temiz hava alması için sahile geldiğini söyledi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin dışarı çıkmasına müsaade edilen saatlerde ise yürüyüş ve bisiklet yollarını gençler, park ve bahçeleri 65 yaş üstü doldurdu.

ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU
ANTALYA'DA SICAĞI HİSSEDEN SAHİLE KOŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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20 Nisan Salı 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
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