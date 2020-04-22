Antalya'da semt pazarında Ramazan öncesi son pazar ve kısıtlama yoğunluğu Antalya'da semt pazarında Ramazan öncesi son pazar ve kısıtlama yoğunluğu Fiyatlar da yoğunluk da arttı, sosyal mesafeye uyulmadı Antalya'da 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi son pazar olması, semt pazarında yoğunluk oluşmasına sebep oldu.

Antalya'da semt pazarında Ramazan öncesi son pazar ve kısıtlama yoğunluğu

Fiyatlar da yoğunluk da arttı, sosyal mesafeye uyulmadı

ANTALYA - Antalya'da 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi son pazar olması, semt pazarında yoğunluk oluşmasına sebep oldu. Kentin merkezinde bulunan semt pazarına akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü fakat sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Ramazan öncesi fiyatlardaki artış ta dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığınca 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı kentlerden Antalya'da, semt pazarlarında hem kısıtlama, hem de Ramazan ayı alışverişinin yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamanın başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar belirli günlerde açılan semt pazarlarına gitti. Kentin en yoğun pazarları arasında bulunan Cumhuriyet Mahallesi Katlı Kapalı pazarında da yoğunluk yaşandı. Normal zamanda alt kata kurulan pazar, bugün ise üst kata taşındı. Pazara giren ve çıkan vatandaşların aynı rampayı kullandıkları gözlendi. Aynı zamanda vatandaşların maske taktıkları fakat yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

Esnaf Mustafa Kılıç, pazar kurulduğundan bu yana yoğunluğun hakim olduğunu belirterek, "Aynı zamanda pazarı da değiştirdiler. Normalde alt kata kuruyorduk, şimdi üst kata kurduk. Saat 11'de pazara zor girdik," dedi.

Geçen haftaki fiyatlarla, bu haftaki fiyatların arasında fark olduğunu söyleyen Kılıç, "Geçen hafta havucu halde 1.50 TL'ye almıştık, şuan ise 2 TL'den aldık. Geçen hafta sattığımız salatalık ile bu hafta sattığımız salatalık arasında 1 TL fark var. Halde de yoğunluk yaşanıyor zaten" diye konuştu.

"Bu pazarı hiç bu kadar yoğun görmedim"

Bir diğer pazarcı esnafı İbrahim Heper de, fiyatların geçen haftaya göre uygun olduğunu kaydetti. Heper, "Bazı ürünlerde artış var, bazılarında yok. Ama genel olarak fiyatlarımız uygun. Pazarda şuan aşırı derecede bir yoğunluk var. Sanırım bu da 4 gün boyunca kısıtlama olacağından kaynaklı olabilir. Bu pazarı hiç bu kadar yoğun görmedim" şeklinde konuştu.

"Pazar mahşer günü gibi"

Pazara alışveriş için gelen Ramazan Arslan, "Ramazan geliyor ve aynı zamanda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması var. Bizde herkes gibi ev ihtiyaçlarını karşılamaya geldik. Pazar çok kalabalık. Yoğunluk değil bu, mahşer günü gibi. İnsanlar sırt sırta, iç içe, yapış yapış geziyor. Görevli ne yapsın? Vatandaş ne yapsın?" ifadelerini kullandı.

2 tur alışveriş

Ramazan ayı hazırlığı için pazara gelen ve 2'nci alışverişini yapan Ramazan Kahraman, "Pazara ihtiyaçlarımı almaya geldim. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için herkes yiyecek, içecek tedbirini alıyor. Ramazan hazırlığı için 2 tur alışveriş yapıyorum. Pazara alışveriş için yine gireceğim"

Kaynak: İHA