Antalya'da sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Side Mahallesi'nde arkadaşı K.Y. ile alkol aldıktan sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılan H.S'nin sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine çalışma başlattı.

H.S'nin içkiyi satın aldığı M.Ö'nin evine düzenlenen operasyonda, 7 litre viski ile 5 litre rakı ele geçirildi.

Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin, sahte içki yapımında kullandığı etil alkolü İstanbul'dan H.A'dan satın aldığı belirlendi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan H.S'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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