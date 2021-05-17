Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi
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Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi

Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yol kontrolü sırasında jandarmanın durduğu bir araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi.

Antalya'da yol kontrolü sırasında jandarmanın durduğu bir araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi.

Aksu ilçesi Topallı Mahallesi Kurşunlu Şelalesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında Merkez Jandarma Karakol Asayiş ve İl Jandarma

Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan 07 ANM 48 plakalı araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.İ. ve araçta bulunan Ö.K., ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikkelerin incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi. Ayrıca araç sürücüsüne 5 bin 540 TL trafik idari para cezası kesildi.

Hilal Kara/ İHA)

Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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