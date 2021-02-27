Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
27.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:02
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osman Ekiztaş'ın kullandığı 07 EZK 98 plakalı kamyon, Çolaklı Kavşağı'nda, Ayhan Özalp idaresindeki 07 AEA 393 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Ömer Özalp yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur