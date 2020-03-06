Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

06.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:26
Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

'nin kullandığı 40 AP 015 plakalı otomobil, Güçlüköy Mahallesi Manayıt mevkisinde Muhammet Yaşar idaresindeki 07 B 3018 plakalı kamyonla çarpıştı.

Yaralanan Yaşar Demirci ile eşi Atanur Demirci (66), vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekibince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atanur Demirci, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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