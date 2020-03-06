Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaşar Demirci'nin kullandığı 40 AP 015 plakalı otomobil, Akseki Güçlüköy Mahallesi Manayıt mevkisinde Muhammet Yaşar idaresindeki 07 B 3018 plakalı kamyonla çarpıştı.
Yaralanan Yaşar Demirci ile eşi Atanur Demirci (66), vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekibince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Atanur Demirci, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA