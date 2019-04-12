Antalya'da "Osman Yüksel Serdengeçti" Paneli

Antalya'nın Akseki ilçesinde Türk siyasetçi, Gazeteci ve Şair Osman Yüksel Serdengeçti paneli düzenlendi.

Akseki Kaymakamlığı tarafından Akseki Belediye Kültür Salonunda düzenlenen törene, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Cumhuriyet Savcısı İsmail Erbuğa, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Bağcı, Eğitimci ve Araştırmacı Yazar Murat Arslan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akseki Nasır, törende yaptığı konuşmada, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Akseki'nin bu engin tarih ve kültür birikimi sayesinde birçok ilim ve fikir insanının yetişmesine vesile olduğunu söyledi.

Kaymakamlık olarak önemli şahsiyetleri gelecek nesillere tanıtmak ve yad etmek için projeler gerçekleştirdiklerini belirten Nasır, "Bu proje kapsamında 2018 yılını Ahmet Akseki yılı olarak ilan ettik. Geçtiğimiz yıl içerisinde bir çok etkinlik, panel ve yarışmalar düzenledik. 2019 yılında ise Osman Yüksel Serdengeçti yılı ilan ettik. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıllarda da Rasih Kaplan, Hasan Hüsnü Erdem, Fatin Gökmen ve Ömer Duruk gibi daha bir çok şahsiyet yıllar boyunca anılacak ve yad edilecektir." dedi.

Eğitimci Yazar Murat Arslan ise Serdengeçti'nin hayatı, verdiği mücadele ve meslek yaşamı hakkında bilgi vererek, "Haksızın karşısında susan dilsiz şeytandır" sözünün de Serdengeçti'ye ait olduğunu vurgulandı.

Cumhuriyet Meydanında Serdengeçti konulu resim sergisi açılışı yapıldı. Serdengeçti adına yapılan şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA