Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
28.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:30
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Zeki Akdağ (44) idaresindeki 06 BCF 658 plakalı otomobil, Orta Mahalle Kızderesi Caddesi'nde, damacana su ve tüp taşıyan Okan Güner'in (38) kullandığı 42 ELU 03 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Akdağ, 112 Acil Servis ekibince, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer