Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Gökçeyazı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci