Son dakika! ANTALYA'DA LİSELİ KIZLARIN TEKME- TOKAT VE BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA - Haberler
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Son dakika! ANTALYA'DA LİSELİ KIZLARIN TEKME- TOKAT VE BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da iki kız öğrenci grubu arasında çıkan tekme, tokat ve bıçaklı kavga, erkek öğrencilerin araya girmesiyle kan dökülmeden önlendi.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da iki kız öğrenci grubu arasında çıkan tekme, tokat ve bıçaklı Kavga, erkek öğrencilerin araya girmesiyle kan dökülmeden önlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı semtinde 2 farklı lisede okuyan kız öğrenciler, bir parkta önce tartıştı, sonra ise tekme- tokat kavga etti. Kız öğrencilerden birinin elindeki ekmek bıçağı, paniğe neden oldu. Görüntüyü çeken bir erkek öğrenci "Uncalı'da kavga var" diye bağırırken, başka bir öğrenci ise "Elinde Enis bıçak var. Bıçak, bıçak" diye çığlık atarak, erkek öğrencileri uyardı. Araya giren erkek öğrenci, kızın elindeki ekmek bıçağını güçlükle aldı. Görüntüyü çeken erkek öğrencinin, "Bıçağı verme abi polisi ara parmak izi alsınlar" sözleri, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Ekmek bıçağını almaya çalışan öğrenci ise elinden hafif şekilde yaralandı.

Son dakika! ANTALYA'DA LİSELİ KIZLARIN TEKME- TOKAT VE BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

Son dakika! ANTALYA'DA LİSELİ KIZLARIN TEKME- TOKAT VE BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

Son dakika! ANTALYA'DA LİSELİ KIZLARIN TEKME- TOKAT VE BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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