Antalya'da kumar oynayan 7 kişiye ceza uygulandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde evde kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 352 lira ceza kesildi.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde evde kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 352 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde F.C'ye ait evin yanındaki kapalı alanda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 kişinin kumar oynadığını belirledi.
Ev sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı, 7 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 352 lira idari ceza kesildi.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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