Kovid-19 denetimleri yapıldı
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Kovid-19 denetimleri yapıldı

26.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:49

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik çalışma yapıldı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde denetimlerde bulundu.

Yaklaşık bir saat süren denetimde, maskesiz olduğu için uyarılan bir kişi, "İş stresimden dolayı maskemi takmayı unutmuşum, özür dilerim." dedi.

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Polis ekiplerinin uyardığı sigara içen kişi ise "Yasak olduğunu bilmiyordum. Bilsem içmezdim." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar, tedbirlere uymaya devam etmeleri konusunda uyarıldı.

Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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